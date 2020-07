Abruzzo: Paolucci (Pd) annuncia interrogazione in Consiglio regionale su accordo con Napoli calcio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non solo, ma lo fa senza sentire l'autorità di gestione, come sarebbe opportuno vista la natura dei fondi, con una delibera di giunta e non con una variazione passata in Consiglio regionale, quindi con una legge che vincoli le risorse per quella destinazione e atti conseguenti che conferirebbero legittimità alla decisione. Invece - continua Paolucci - la delibera di giunta, forzata proprio perché è stata giustificata con l'emergenza, di fatto toglie fondi e lo fa esautorando, ancora una volta, il Consiglio regionale dalle sue funzioni, proprio come sta accadendo con la programmazione sanitaria e ospedaliera. Un modus operandi, ormai divenuto consuetudine della giunta lenta, inopportuno e illegittimo dal punto di vista sostanziale, di cui torneremo presto a chiedere conto. La regione Abruzzo è capofila delle Regioni per quanto riguarda il turismo e allo stato attuale in un settore così colpito non conosciamo alcuna iniziativa diretta e di rilievo messa in campo da questo governo regionale a sostegno degli operatori. Riteniamo che anche quella intrapresa con il Napoli Calcio non lo sia, perché avrebbe dovuto portare a un progetto di marketing territoriale e regionale di sistema che non vediamo, ma che, soprattutto, non avrebbe dovuto toccare con procedure illegittime le risorse delle imprese, un tesoretto rimasto in cassa solo perché fino a oggi la Giunta ferma non è stata in grado di usarlo". (Gru)