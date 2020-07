Abruzzo: nuovo servizio assistenza sisma 2016, attivo da oggi per fornire risposte e chiarimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi 27 luglio è attivo il nuovo servizio di assistenza sisma 2016 per i professionisti, le imprese, gli enti locali e i cittadini, istituito con il decreto 230 del 14 luglio 2020 dal commissario straordinario, Giovanni Legnini. Lo scopo è quello di fornire a chiunque sia impegnato nella ricostruzione i chiarimenti necessari per la corretta applicazione della normativa, rispondendo ai quesiti in tempi certi e brevi. "L'obiettivo che il nuovo servizio assistenza sisma intende conseguire è il miglioramento del rapporto con i professionisti, gli enti locali e i cittadini, in un'ottica di piena collaborazione e nel segno della trasparente ed uniforme interpretazione ed attuazione del quadro regolatorio vigente", commenta Legnini che aggiunge: "Nel mentre si procede speditamente ai cambiamenti delle norme di legge e di quelle di provenienza commissariale, con questo servizio provvediamo ad accompagnare la transizione verso un sistema più spedito e comprensibile per tutti al fine di superare i fattori di rallentamento che hanno fin qui inciso su questa complessa opera di ricostruzione". Il servizio, accessibile dalla home page del sito istituzionale www.sisma2016.gov.it è articolato in tre ambiti. Ci sono i Pareri dell'Ufficio del consigliere giuridico del commissario, che saranno prodotti su questioni interpretative di carattere generale, i Ticket, ovvero la possibilità per ciascun utente di sottoporre alla Struttura domande e richieste di chiarimento su casi specifici, ed ottenere risposte dirette entro un tempo massimo di 15 giorni per le questioni più complesse e le Faq, risposte alle domande che vengono più frequentemente sottoposte tramite i Ticket, ordinate per categorie di argomenti. Per la comodità degli utenti, nella pagina dell'Assistenza vengono pubblicate anche le Disposizioni interpretative delle ordinanze emanate dal commissario o dalla Struttura. (Gru)