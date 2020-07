Ponte Genova: Maestrini (Fincantieri), dimostrazione che Italia può crescere e ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono parole per ringraziare coloro che hanno contribuito alla costruzione del nuovo Ponte Morandi per il loro lavoro, svolto in un’atmosfera di dedizione e sforzo continuo per realizzare una missione comune. Così Alberto Maestrini, direttore generale di Fincantieri, durante la serata “Il nuovo Ponte di Genova. Costruire il futuro” organizzata come tributo a tutti coloro che hanno lavorato per costruire l’opera. “È la dimostrazione che l’Italia può crescere e ripartire perché è fatta di queste persone: così possiamo ricostruire il paese e rilanciarlo dopo questo periodo di crisi”, ha detto. (Ems)