Caso camici: Buffagni (M5s), in Lombardia ci sono toppe peggiori del buco (2)

- In merito alla gestione dell'emergenza sanitaria in Regione, Buffagni ha aggiunto che c'è stato "chi ha utilizzato questo momento per spettacolarizzarlo, mi viene in mente in particolare l'assessore Gallera, che era in tutte le televisioni, che parlava di qualunque cosa, si era anche reso disponibile a fare il sindaco di Milano" ma che la gente "in un momento così delicato, dove si parla della vita delle persone, si aspettasse serietà, responsabilità e capacità di affrontare seriamente il problema e chi ha pensato che fosse una cosa momentanea che già guardava investendo su se stesso per prendere un dividendo politico nel breve termine ha fatto un danno". (Rem)