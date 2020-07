Migranti: Musumeci, Sicilia non può essere trattata come una colonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avrete già letto dei 100 migranti scappati a Caltanissetta. Si aggiungono ai tunisini scappati a Pantelleria e a quelli evasi dall'hotspot di Pozzallo, i quali, a loro volta, si sommano a tutti gli altri". Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. "Nessuno dica che è responsabilità delle Forze dell'ordine - ha proseguito Musumeci - fanno tutto quello che possono e siamo loro grati. È semplicemente sbagliato che si faccia finta di nulla da parte del governo di Roma e che si dica che 'tutta va bene'. Pretendo rispetto per la Sicilia, non può essere trattata come una colonia. Abbiamo dato disponibilità e chiediamo reciprocità, ma vediamo che nella gestione del fenomeno migratorio c'è troppa improvvisazione e superficialità", ha concluso il governatore.(Ren)