Ponte Genova: questa sera concerto tributo a maestranze che hanno contribuito all’opera

- “Il nuovo Ponte di Genova: costruire il futuro”, questa la serata a porte chiuse, promossa e organizzata da Webuild in collaborazione con Fincantieri, che si svolgerà oggi ai piedi del nuovo Ponte di Genova a partire dalle ore 19:30. Nel ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi, si legge nel comunicato stampa diramato da Webuild, il concerto rappresenta un tributo a ingegneri, tecnici, maestranze e a tutta la filiera di 330 Pmi italiane che in 12 mesi di lavori no stop sono riusciti a ricreare un “collegamento viario fondamentale per la città e per la Liguria, e a ricucire uno strappo nel tessuto sociale e territoriale”. Persone, prosegue la nota, che hanno costruito un “simbolo di rilancio e di eccellenza del Made in Italy nello spirito di Progetto Italia, il piano strategico di Webuild che ha come obiettivo il rilancio del settore delle infrastrutture in Italia e la creazione di valore per la società e tutti i suoi stakeholders, accrescendo le dimensioni del Gruppo, la capacità tecnica, il know-how professionale e la solidità finanziaria”. La serata sarà moderata dalla giornalista Annalisa Bruchi, e sono stati invitati l’architetto Renzo Piano, l’amministratore delegato di Webuild Pietro Salini, il direttore generale di Fincantieri e presidente di Pergenova Alberto Maestrini, il sindaco di Genova Marco Bucci, il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, l’arcivescovo di Genova Marco Tasca, il cardinale Angelo Bagnasco e il prefetto di Genova Carmen Perrotta. (segue) (Com)