Fase 3: Salveneschi (associazione pellicceria), crisi seria ma comparto ce la farà

- "Ce la faremo. La crisi economica rischia di essere seria come quella sanitaria, sicuramente più complessa perché ha messo in ginocchio molte realtà. Per il comparto Pellicceria questa crisi ha accelerato criticità che già emergevano, ha dunque imposto l'avvio di nuovi percorsi. Qualcuno doveva già essere avviato". Lo ha detto Elena Salveneschi, dell'associazione italiana Pellicceria e Ceo di TheOneMilano, il salone organizzato da Mifur, e componente del cda della Ssip: "Il settore e' caratterizzato da piccole aziende, poche superano infatti i 12 milioni di fatturato, la stragrande maggioranza e' su 3 o 4 milioni di fatturato. La strada era già avviata. Serve una logica di reti, di consorzi, per aumentare la massa critica. Per migliorare l'offerta ed ottimizzare l'organizzazione. Servirà puntare, con determinazione, alla internazionalizzazione, aumentare ed intensificare i processi di digitalizzazione anche alla luce di significativi interventi dello Stato e di istituzioni come l'Ice". (Ren)