Campania: Iannone (Fd'I), De Mita rinnovamento? Comicità pura

- “Se davvero De Mita non credesse a quello che dice, proporrei alla Rai di scritturarlo per la prossima stagione di Made in Sud, perché è comicità pura sentirlo parlare di rinnovamento e di futuro per la Campania". Lo ha affermato in una nota il senatore e commissario per la Campania di Fratelli d'Italia Antonio Iannone: "Purtroppo, veramente crede che il rinnovamento della nostra Regione possa passare attraverso di lui. Per non parlare di De Luca, altro cabarettista mancato e prestato, purtroppo per i campani, alla politica". Iannone ha aggiunto: "Questo è il centrosinistra, composto da avanzi della Prima Repubblica e da un coacervo di liste dove ognuna è come la testa di un mostro. Ognuna volto del peggiore trasformismo campano e sommatoria dei fallimenti della classe politica campana, passata e presente". E ha concluso: "Tutti ottimi motivi per sostenere lo sforzo e l’impegno di Fratelli d’Italia e di Stefano Caldoro, ultimo e unico governatore che ha saputo dare un piano di rilancio e rinascita a questa Regione”. (Ren)