Abruzzo: Paolucci (Pd) annuncia interrogazione in Consiglio regionale su accordo con Napoli calcio

- L'accordo sottoscritto nei giorni scorsi tra il governatore abruzzese Marco Marsilio ed il presidente della Società Napoli calcio per ospitare a Castel di Sangro (Aq) la squadra partenopea per i prossimi sei anni e soprattutto alcuni giudizi poco simpatici sulle strutture alberghiere di Roccaraso tanto che venti operatori alberghieri della cittadina turistica hanno deciso di rivolgersi all'Autorità giudiziaria per verificare se nelle "espressioni di Marsilio possano ravvisarsi gli estremi di reato per danni d'immagine per l'economia di Roccaraso" continua ad alimentare polemiche e tensioni del dibattito politico abruzzese. Nelle ultime ore il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, ha annunciato: "Siamo pronti a chiedere ufficialmente conto delle procedure con cui Marsilio ha dato copertura all'intesa con il Napoli, una convenzione che non poteva essere sottoscritta senza una norma del Consiglio regionale né per cui poteva essere invocata la procedura d'urgenza Covid. Non è mia intenzione mettere in discussione la bontà di un'operazione di marketing territoriale, importante in questo momento, sebbene settoriale e non estesa a tutti gli operatori abruzzesi e la cui riuscita saremo in grado di vedere presto tutti, come l'annunciato milione di turisti che dovrebbe invadere l'Abruzzo a partire dal comprensorio montano scelto - dice l'ex assessore allo Sport e consigliere regionale Silvio Paolucci -. Resto però come molti perplesso dal fatto che in piena fase di ripresa dall'emergenza Covid, con tutto il comparto economico che soffre, le imprese che aspettano i fondi del Cura Abruzzo 1 e 2 e le famiglie che stentano con i pochi contributi arrivati, la Giunta regionale finanzi una società terza, sottraendo oltre 1 milione (che potrebbero diventare 6) ai fondi per il micro credito destinato alle piccole e medie imprese che l'esecutivo non utilizza per fare i bandi". (segue) (Gru)