Piemonte: in Consiglio regionale il contenimento degli ungulati e lo statuto del Museo Egizio

- Proseguirà, in Consiglio regionale del Piemonte, l’esame della proposta di legge 41, per il contenimento della crescita della popolazione di ungulati. Se ne discuterà nelle sedute convocate dal presidente Stefano Allasia martedì 28 e mercoledì 29 luglio (orario 10 - 19). All’ordine del giorno anche la Pdl 59 sulla specificità montana della Provincia del Vco e il demanio idrico, oltre ad un pacchetto di atti d’indirizzo in materia di sanità e trasporto aereo. Il programma d’Aula comprende pure la proposta di deliberazione per il referendum in merito alla fusione tra i Comuni di Gattinara e Lenta e le modifiche allo statuto della Fondazione Museo Egizio. È poi annunciata una comunicazione, dell’assessore regionale all’Istruzione Elena Chiorino, nella seduta di martedì 28 sulla ripartenza scolastica. Sempre martedì, alle 9.30 è previsto il sindacato ispettivo e, alle 14, il question time. (Rpi)