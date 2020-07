Campania: M5s, no al tunnel da 18 mln in costiera amalfitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come esponenti del M5s della Campania ci opponiamo con forza alla variante per il tunnel in costiera amalfitana, in uno dei luoghi più suggestivi al mondo, già patrimonio Unesco". Lo hanno detto i consiglieri regionali Michele Cammarano e Vincenzo Viglione: "Una variante al piano urbanistico comunale approvata in tempi record dal consiglio regionale senza alcuna forma di discussione e di contradditorio, che denunciamo da giorni. Il rischio è aggravare il problema al traffico veicolare, invece di risolverlo. Dal progetto di fattibilità dell'Anas si evince che la sostenibilità economica del tunnel di 400metri, che costerà 18milioni di euro, si prevede un aumento del 40% del traffico veicolare nei prossimi 20 anni". Gli esponenti M5s hanno aggiunto: "Non una decongestione dei flussi, quindi, ma un incentivo ai flussi automobilistici, invece di sviluppare una mobilità alternativa, ecocompatibile, a tutela della costiera, già così fragile e soggetta a fenomeni di dissesto idrogeologico e frane. Un territorio da preservare e tutelare, immaginando forme avveniristiche di mobilità, oltre al potenziamento delle vie del mare". (Ren)