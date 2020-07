Trasporti: stazione di Brescia, quadruplicamento binari in affiancamento a linea storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rete ferroviaria italiana e Italferr hanno partecipato all’incontro, promosso dal comune di Brescia, per illustrare il progetto ferroviario del quadruplicamento in affiancamento alla linea storica nell’ambito del nodo di Brescia, ulteriore fase funzionale della nuova tratta ad alta velocità Brescia-Verona. Stando al relativo comunicato stampa, il progetto costituisce l’ingresso/uscita Est rispetto al nodo ferroviario di Brescia, e prevede una nuova linea a doppio binario che si sviluppa in stretto affiancamento alla linea storica Milano-Venezia. Per ridurre quanto più possibile l’impatto sul territorio, prosegue la nota, il nuovo tracciato verrà realizzato nel corridoio attualmente dedicato alla linea già esistente. In particolare, il tracciato interessa il tessuto urbano di Brescia per circa 6 chilometri, attraversa il comune di Rezzato e termina nel territorio del comune di Mazzano, dove la linea ferroviaria si collegherà con il lotto funzionale Brescia Est-Verona, attualmente in corso di realizzazione. La realizzazione dell’intervento, prosegue la nota, vedrà l’utilizzo di soluzioni tecnologiche sostenibili, come la mitigazione visiva dell’infrastruttura con l’utilizzo di alberi e verde, e la riduzione degli impatti delle nuove opere sul contesto urbano e naturale, con l’inserimento di barriere acustiche trasparenti. Inoltre, l’opera permetterà di ristrutturare e valorizzare i luoghi attraversati grazie a nuovi spazi pubblici di ricucitura come percorsi ciclopedonali, aree verdi attrezzate, orti urbani e passaggi faunistici. L’attivazione del quadruplicamento nell’ambito del nodo di Brescia, prosegue la nota, andrà a completare un ulteriore tassello del sistema ferroviario italiano, riducendo le interferenze tra i diversi flussi di trasporto, rendendo più fluida la circolazione e aumentando la capacità di traffico nel nodo ferroviario, con benefici sulla regolarità e sulla puntualità sia dei servizi a lunga percorrenza sia di quelli regionali. (Com)