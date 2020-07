Coronavirus: Boccia, diritti universali prima di vincoli di bilancio, scuola resti aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza Covid-19 ci ha chiarito ancora una volta che alcuni diritti universali non sono negoziabili ma vengono prima dei vincoli di bilancio, e lo Stato deve garantirli a tutti: salute e scuola su tutti. Così in una nota il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, aprendo gli Stati generali della montagna in corso oggi e domani a Roccaraso, a cui partecipano anche i ministri per l’Innovazione e per il Sud, Paola Pisano e Giuseppe Provenzano. “Reti, fibra, scuola, trasporti, punti nascita in montagna o nelle aree interne, non possono essere condizionati da un vincolo di bilancio o da un algoritmo: tocca poi allo Stato garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la classe politica ha il dovere di trovare le risorse ma tutelando sempre prioritariamente quelle per garantire i diritti universali”, ha detto Boccia, sottolineando che “non si può chiudere un plesso di una scuola in un'area interna perché manca uno studente: se necessario si cambia l'algoritmo, ma la scuola resta aperta”. (Com)