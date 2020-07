Abruzzo: Pettinari (M5s) fibre di amianto nel Covid Hospital

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Asl di Pescara, attraverso una lettera protocollata, ha dichiarato che è stata riscontrata presenza di fibre di amianto nei pannelli esterni di tamponatura dell'Ospedale Covid presso la palazzina ex Ivap. Un fatto di una gravità inaudita che potrebbe minacciare la salute sia dei pazienti, che già arrivano in struttura con gravi problemi di salute, che del personale. A questo punto, mi domando se l'assessore alla Sanità della Lega Nicoletta Verì e i vertici dell'Azienda ospedaliera abbiano già fatto tutti gli interventi del caso per garantire la sicurezza agli utenti". La notizia viene riferita dal vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che nel corso di una conferenza stampa, tenutasi questa mattina in piazza Unione, all'esterno del palazzo della Regione a Pescara, rivela i dettagli di "una scoperta allarmante, ricostruendo nel dettaglio i passaggi per arrivare a scoprire l'amara verità". "Era lo scorso 22 maggio - afferma - quando ho inviato una lettera all'assessore alla Salute Verì, al direttore generale della Asl Pescara facente funzione e al Rup per chiedere se ci fosse o meno presenza di amianto all'interno dei pannelli laterali della palazzina. In data 12 giugno non avendo ricevuto risposta né a questa mia prima domanda né, tanto meno, al seguente sollecito inviato l'8 giugno, sono stato costretto addirittura a inviare una lettera di diffida affinché venisse garantito il mio ruolo di sindacato ispettivo, e finalmente, il 16 giugno, i miei dubbi hanno trovato fondamento nella missiva della Asl in cui si parla esplicitamente di 'presenza di fibre di amianto collocate esclusivamente all'interno della struttura dei pannelli esterni di tamponatura del fabbricato'. Il fatto che la realtà sia venuta a galla solamente davanti al possibile coinvolgimento delle autorità, fa sorgere il dubbio che il silenzio in cui i vertici della sanità regionale si sono trincerati per oltre 20 giorni (la mia prima missiva era del 22 maggio e la risposta è arrivata il 16 giugno) dipenda da un imbarazzo assoluto per quanto rivelato. Una situazione drammatica, che va ben al di là di qualsiasi appiglio giuridico e normativo a cui il centrodestra possa aggrapparsi. Mai ci saremmo permessi noi di allestire una struttura di questa portata in quel posto, studiata per accogliere persone particolarmente vulnerabili perché positive al Covid, alla luce di quanto rivelato direttamente dall'Azienda ospedaliera stessa". (segue) (Gru)