Abruzzo: Pettinari (M5s) fibre di amianto nel Covid Hospital (2)

- Dopo aver analizzato una serie di dubbi tecnici e politici sull'accaduto inseriti in una articolata interrogazione il vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari aggiunge: "Come appare evidente i dubbi che devono essere chiariti sono troppi a fronte di un investimento da oltre 10 milioni di euro. Se tutte le questioni che mettiamo sul tavolo dovessero essere confermate, ci troveremmo davanti a una situazione gravissima, tale da necessitare di interventi immediati per ripristinare il massimo livello di sicurezza possibile per utenti e pazienti. Ciò comporterebbe, inevitabilmente, il rischio di intervenire nuovamente su una struttura già inaugurata più volte e ne potrebbe pregiudicare il completo utilizzo in caso di arrivo di una seconda ondata di contagi, si pensi se si devono fare lavori di bonifica dell'amianto mentre ci si trova ad affrontare una seconda ondata di contagi". "È una vicenda che mette, se ce ne fosse ancora bisogno, in luce tutta l'inefficacia e l'approssimazione della giunta di centrodestra, incapace di dare un cambio di rotta alla sanità regionale. L'assessore alla Sanità Nicoletta Verì deve intervenire e ci deve assicurare, carte alla mano, che nessuno dei pazienti e degli operatori sanitari siano a rischio. Sulla salute dei cittadini non si possono correre rischi, attendiamo una risposta urgente" conclude Pettinari". (Gru)