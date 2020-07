Caso camici: Buffagni (M5s), in Lombardia ci sono toppe peggiori del buco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, nel suo intervento alle "Olimpiadi delle idee" al Villaggio Rousseau si è detto "imbarazzato" per le ultime vicende che hanno riguardato la gestione dell'emergenza in Lombardia. "Avete visto le ultime evoluzioni in regione Lombardia, io non nascondo che sono molto imbarazzato perché ci sono delle toppe peggio del buco - ha spiegato Buffagni - davanti a errori che ci possano stare mi sembra che si siano fatti dei problemi ancora più grandi, mi preoccupa questo in ottica di gestione della sanità complessiva. La Lombardia avrà bisogno di un miglioramento, salvare quello che funziona e cambiare quello che non ha funzionato, investire molto di più sulla sanità pubblica, sui presidi territoriali, sui medici di famiglia, che invece qualcuno voleva abbattere". (segue) (Rem)