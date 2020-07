Napoli: lavori A3, chiuso tratto Angri-Scafati tra giovedì e venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade Meridionali ha reso noto che sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di giovedì 30 alle 6 di venerdì 31 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Angri e Pompei est-Scafati, verso Napoli. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Angri, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A3, alla stazione autostradale di Pompei est Scafati. (Ren)