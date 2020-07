© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regionali in Campania. Raggiunto l'accordo tra i Verdi-Europa Verde e Democrazia Solidale-Demos". L'annuncio in una nota in cui si annuncia per domani alle 11, presso la scuola di lingua e cultura italiana della Comunità di Sant'Egidio in Vico San Nicola a Nilo n.4, terzo piano, la presentazione dell'accordo per la lista congiunta, a sostegno della candidatura a presidente di Vincenzo De Luca. (Ren)