Campania: De Luca, grandi investimenti su depurazione e fiume Sarno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Completati i lavori di potenziamento a Cuma, al servizio di un milione e duecento mila abitanti nel nord del Napoletano. A Marcianise finiranno a breve lavori per altri depuratori. Abbiamo finanziato ieri con 75 milioni i lavori di collettamento reti fognarie intorno al fiume Sarno. Stiamo concludendo un lavoro che ci porterà a risovlere le croci e le ferite all’immagine della Campania in Italia e nel mondo". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.(Ren)