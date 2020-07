Campania: Cirielli (Fd'I), De Luca si scusi per vergognoso attacco a forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “De Luca la smetta con lo scaricabarile. Se la situazione dei contagi in Campania sta peggiorando è solo colpa delle politiche scellerate sue e del Governo nazionale di cui fa parte anche il suo partito, il Pd”. Lo ha dichiarato il questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Attaccare le forze dell’ordine, come ha fatto oggi De Luca, è una scorrettezza inaudita, una mancanza di rispetto senza precedenti, che soltanto un esponente del Pd poteva fare". Quindi ha aggiunto: "I nostri uomini e le nostre donne in divisa vanno ringraziati per ciò che hanno fatto durante il lockdown e per quello che stanno continuano a svolgere, quotidianamente, con abnegazione e sacrificio, per tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini campani". (segue) (Ren)