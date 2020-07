Campania: politiche giovanili, da Regione 15mila euro a Forum comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Campania ha ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari a 15 mila euro, il progetto presentato dal Forum comunale dei giovani di Montecorvino Pugliano (Sa) coordinato da Maria Mazzeo e denominato "Naturalmente sport4young". Iniziativa che punta a coinvolgere diversi settori sociali: dall'educazione ambientale allo sport, dalla formazione con il coinvolgimento di studenti fino ad organizzare la quindicesima edizione dell'ormai consolidato Palio delle Frazioni. il sindaco Alessandro Chiola ha dichiarato: "Ho sempre creduto nell'importante strumento del Forum dei Giovani, la mia prima delega che ho gestito qualche anno fa è stata appunto quella alle politiche giovanili, una esperienza intensa che mi ha insegnato tanto. Oggi da Primo Cittadino di questa comunità mi trovo a lavorare gomito a gomito con i giovani che prima di essere il futuro sono il presente, quindi è nostro dovere di amministratori sostenerli quotidianamente nelle loro iniziative". L'assessore alle Politiche giovanili, Daniele De Matteis, ha affermato: "Il Forum dei giovani può contare su questo finanziamento e soprattutto può in futuro partecipare ai prossimi bandi grazie all'adeguamento, alle norme regionali, del nuovo regolamento avvenuto in Consiglio comunale qualche mese fa. Voglio ricordare a me stesso e a tutti i giovani che siamo appena all'inizio. Cominciamo a raccogliere i frutti di una programmazione seria e credibile". La coordinatrice Maria Mazzeo ha spiegato: "Una buona notizia per i giovani di Montecorvino Pugliano in un momento molto difficile dove anche noi ci siamo visti costretti ad annullare alcune iniziative incompatibili con le normative anti Covid19. Ciò nonostante siamo riusciti ad ottenere i fondi, grazie al progetto 'Giovani in Comune'. Un grazie a chi ha collaborato e creduto nelle nostre potenzialità: al sindaco, all'assessore alle politiche giovanili, al responsabile unico che ha seguito il progetto, alle associazioni partner e naturalmente a tutti i ragazzi". (Ren)