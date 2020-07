Regionali: nasce lista civica "Terra", domani conferenza stampa di presentazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Terra nasce dal mondo dell'ambientalismo campano che ha l'ambizione di sfidare le compagini di centro-sinistra e centro-destra che storicamente governano la regione - hanno sottolineato in una nota gli attivisti - Se il nome e il simbolo di questo progetto sono nuovi, le storie che lo compongono vengono da lontano: si tratta infatti di una coalizione di tante e tanti attivisti che, ormai da anni, si spendono contro inquinamento e eco mafie, in difesa del suolo, dell'acqua pubblica, dei beni comuni, dell'aria, dei diritti violati dei cittadini del Sud: della terra, appunto, in una terra ammalata da ecomafie e mala politica. All'appello nato ormai un mese fa hanno però aderito molte forze, con l'entusiasmo di chi pensa che il destino della regione non sia già scritto: associazioni, collettività, organizzazioni del mondo del lavoro e del non lavoro, forze politiche e anche tante e tanti singoli cittadini che ritengono sia l'ora di mettersi in gioco per non lasciare che tutto sia deciso sempre dai soliti noti. E’ il mondo di chi non crede che il destino sia già scritto, di chi non ha paura di scendere in campo contro i 'giganti' della vecchia politica, contro chi vince a tavolino con le armi del consenso in cambio di promesse e illusioni". (Ren)