- "Confermo fiducia in boom economico se manteniamo la concentrazione in fase elettorale e riusciremo a non farci coinvolgere dalla politica politicante. In questo periodo ci sono soggetti che vogliono litigare con me per farsi pubblicità gratuita. Rimaniamo concentrati su nostri problemi". Lo ha detto Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)