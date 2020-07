© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Situazione è sotto controllo a condizione che sia raddoppiato il senso di responsabilità dei cittadini. In questi mesi non avremo un poliziotto a ogni angolo di strada: ognuno è custode sicurezza sua e dei suoi familiari. Nella giornata odierna avremo riunione per verificare andamento epidemia in Campania". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)