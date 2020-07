Napoli: lunedì al Museo Madre presentazione del progetto Baby Pit-Stop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lunedì alle ore 12, a Napoli, al Museo Madre, sarà presentato Baby Pit-Stop, progetto promosso da Unicef e Soroptimist International d'Italia, l'associazione di donne di elevata qualificazione professionale impegnate nel sostegno all'avanzamento della condizione femminile nella società e nel mondo del lavoro, per dotare la struttura museale di uno spazio permanente dedicato alle donne e ai bambini secondo quanto prevede la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza". L'annuncio in una nota dell'associazione: "L'iniziativa si svolge con il sostegno della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee/Museo Madre e del San Carlo per il sociale. All'interno del museo, in una zona privilegiata e riservata, sarà allestita un'area attrezzata con una poltrona d'artista, fasciatoio e giochi per tutte le mamme che così potranno allattare nella massima riservatezza". All'incontro interverranno: Laura Valente, presidente museo Madre; Mariolina Coppola, presidente nazionale Soroptimist; Emilia Narciso, delegata Unicef Campania; Ciro Verdoliva, direttore generale Asl Napoli1 Centro; Stefania Brancaccio, vicepresidente di Coelmo. (Ren)