Salerno: Lega, dilaga la violenza mentre il sindaco fa passerelle elettorali

- Con la riapertura dopo il blocco imposto per il Covid si susseguono ormai sempre più spesso casi di violenza estrema per le strade della nostra città in particolare nelle ore serali e nei luoghi di maggior ritrovo per i cittadini alle prese con la calura estiva". Lo ha detto il coordinatore cittadino della Lega di Salerno Rosario Peduto: "Ebbene forse sarebbe il caso che il sindaco Napoli oltre ad occuparsi delle passerelle pre elettorali e mettere a dura prova la pazienza dei gestori dei locali commerciali già molto provati ed a rischio chiusura, si concentrasse sulla prevenzione e la sicurezza". Peduto ha aggiunto: "Più volte abbiamo richiesto un potenziamento delle volanti e degli agenti a piedi, siamo arrivati anche a manifestazioni pubbliche forti mentre il sindaco sonnecchiava al sicuro tra le mura di Palazzo di Città". (Ren)