Campania: Di Scala (FI), legge urbanistica regionale slitta a prossima legislatura

- "La legge urbanistica, cioè le norme sul governo del territorio che il consiglio regionale avrebbe dovuto discutere e approvare nella seduta di lunedì slitterà alla prossima legislatura regionale". Lo ha reso noto il consigliere regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala che ha spiegato: "Lunedì prossimo, apprendiamo, sarà dunque presentata e votata una mozione per il differimento dell'approvazione del testo alla prossima legislatura: un ravvedimento che abbiamo auspicato già in tempi non sospetti per due ragioni. La prima è perché, tecnicamente, avremmo dovuto preliminarmente approvare il Piano paesaggistico, di rango superiore, per evitare di dover licenziare norme a rischio di illegittimità. La seconda è perché l'approvazione di norme così delicate e fondamentali per lo sviluppo del territorio campano in piena campagna elettorale avrebbe rappresentato una forzatura, anzi una scorrettezza istituzionale senza precedenti". Di Scala ha concluso: "Dunque, una piccola ma importante vittoria del buon senso che spazza via, almeno per il momento, i numerosi rilievi tecnici e politici che hanno animato il dibattito, anche sui media, in queste ultime settimane". (Ren)