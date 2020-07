Napoli: de Magistris, soddisfazione su respingimento Tar ricorso comitati Chiaia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco e l'amministrazione comunale esprimono soddisfazione per l'esito favorevole sancito con l'ordinanza della quinta sezione del Tar che ha respinto il ricorso presentato dal comitato Chiaia Viva e Vivibile per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia delle ordinanze e delle deliberazioni di giunta e di consiglio comunale adottate nei mesi scorsi". Lo ha reso noto il Comune di Napoli: "Sul pericolo paventato circa un mancato bilanciamento degli interessi coinvolti, il Tar ancora una volta ha sottolineato la prevalenza dell'interesse pubblico che scaturisce nelle azioni messe in campo al fine di consentire un ampio e rapido rilancio delle attività economiche coerentemente tra l'altro con le finalità perseguite dalla normativa nazionale".(Ren)