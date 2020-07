Campania: De Luca, presto al via opere su masterplan litorale domitio-flegreo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presentato il masterplan per il litorale domitio-flegreo. Ci siamo lasciati, coi sindaci del territorio, con impegno a trovare le 15-20 opere da iniziare a finanziare per far aprire cantieri. Quel territorio ha possibilità di sviluppo immense: 73 km di fascia costiera che possono essere una miniera d’oro. Grandi progetti per futuro dei nostri figli". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)