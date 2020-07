Campania: De Luca, rimetteremo in sicurezza la costa cilentana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo potenziando la rete depurazione costa Cilentana, stiamo completando riassetto dei porti del Cilento e di tutta la Regione. Ho fatto una visita, rinnovo ai cittadini saluti e ringraziamenti, assunto impegni per protezione costa tra Sapri e Camerota. Finanzieremo interventi necessari a rimettere in sicurezza quei territori". Lo ha affermato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)