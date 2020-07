Coronavirus: De Luca, comportamenti responsabili, valuteremo provvedimenti con task force

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siccome il sistema dei controlli in Italia non è modello di efficienza, è evidente che unica arma di protezione è rappresentata da comportamenti responsabili. Abbiamo registrato casi, al di là di quelli di importazione, che hanno segnalato comportamenti irresponsabili: gente che andava alle feste, si raggruppavano in comitive senza mascherine, abbiamo il fenomeno della movida senza mascherina. Così andiamo a sbattere". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca che ha aggiunto: "Noi verificheremo con task force se è necessario prendere altri provvedimenti. Oggi è necessario fare ancora piccoli sacrifici o in poche settimane ne dovremo fare di grandi". (Ren)