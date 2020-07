© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoriamo per dare vita e speranza a un’intera generazione. Stiamo mettendo a punto piano per sistema impresa, legando a aree Zes, per defiscalizzazione e detassazione: modello Olanda per la Campania: creare condizioni per creare ricchezza, lavoro e consumo. Questo è il piano che ci sta impegnando". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)