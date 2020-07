Campania: De Luca, incontro affettuoso con regista Sorrentino per film che girerà a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho notizie di altri enti che abbiamo messo in campo lo stesso impegno della Regione Campania. Continueremo così, a tutto questo aggiungiamo un programma di iniziative culturali di altissimo livello. Parte il festival di Ravello con l’omaggio a Ennio Morricone, da parte del figlio che dirigerà l’orchestra; iniziative col maestro De Simone al Teatro San Carlo; parte il programma del Mercadante a Napoli finanziato quasi totalmente da Regione". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Campania Vincenzo De Luca che ha aggiunto: "Abbiamo appena visto in tv il concerto di Riccardo Muti a Paestum. È in corso un programma di lirica finanziato da Regione, partiamo con piazza Plebiscito. Ho avuto incontro con Paolo Sorrentino che si appresta a girare film a Napoli. Incontro affettuoso e cordiale: ovviamente lo accompagneremo con aiuto organizzativo necessario". (Ren)