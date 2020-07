Campania: De Luca, con 120 treni e mille bus rinnovato parco trasporto pubblico locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo consegnati i primi trentasette treni Roc a Ferrovie Stato. Tenete conto che nei cinque anni del governo regionale precedente non è stato acquistato né un treno né un pullman. Noi mille bus nuovi e centoventi treni nuovi, 24 dei quali già consegnati e presto consegna di un altro blocco di 37 treni Roc a due piani, tra i più avanzati d’Europa". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Su Eav già fatta la gara per altri 65 treni nuovi, c’è stato un ricorso che ci auguriamo si concluda. Per quanto riguarda i bus abbiamo già consegnato i primi 200 bus acquistati anche se alcune aziende sono in crisi e non riescono a usarli. Entro settembre ne consegnano 400. Dei mille già comprati o avviati gare, quattrocento in esercizio a settembre: uno sforzo gigantesco. Avremo rinnovato parco mezzi trasporto pubblico locale su ferro e gomma". (Ren)