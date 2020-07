Campania: Cirielli (Fd'I), De Luca si scusi per vergognoso attacco a forze dell'ordine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cirielli ha spiegato: "De Luca si scusi, dunque, con le forze dell’ordine. Pensi, piuttosto, alle migliaia di stranieri (molti dei quali risultano contagiati dal Covid) che il suo governo nazionale Pd-M5s fa entrare ogni giorno nella nostra nazione e di conseguenza anche nella nostra regione". E dunque il deputato di Fratelli d'Italia ha concluso: "E provi a far funzionare a dovere il sistema sanitario, in questi due mesi di amministrazione regionale che gli rimangono, visto che la Campania è ultima in Italia per l’esecuzione dei tamponi e la prima tra le regioni del Sud per la crescita dei contagi”. (Ren)