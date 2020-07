Piemonte: Chiorino-Tronzano, grandi responsabilità del Mise nel fallimento Ventures (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fallimento Ventures - aggiunge ancora Chiorino - è l’emblema di un altro fallimento: quello di un governo di persone non adeguate al ruolo, senza idee, progetti e autorevolezza, che hanno dimostrato di non saper fare altro che prendere tempo. E non capiamo nemmeno bene per attendere che cosa, dal momento che la Regione Piemonte, in questo anno, ha aggiornato puntualmente il Ministero di quanto stava accadendo a Riva presso Chieri, dove la produzione non ha mai preso il via". "Purtroppo ormai la situazione è passata a un livello superiore e ancora più delicato - conclude e Tronzano - ma non è ugualmente accettabile che il Mise se ne lavi le mani. La Regione farà anche questa volta tutti i passi possibili e opportuni. Dimostri almeno il Ministro di avere la coerenza di incontrare immediatamente i rappresentanti dei lavoratori, dimostrando perlomeno attenzione e consapevolezza". (Rpi)