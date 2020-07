Sardegna: Murgia su agricoltura, da alcune associazioni categoria accuse senza fondamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse mosse da alcune associazioni di categoria sono "del tutto pretestuose e destituite di fondamento. Questa Giunta è attenta alle richieste degli agricoltori sardi e ha messo in campo risorse importanti per rispondere con misure straordinarie a sostegno dell'intero comparto". Lo afferma in una nota l'assessore regionale dell'Agricoltura della Sardegna, Gabriella Murgia, replicando ai rappresentanti delle organizzazioni agricole. "Vorrei prima di tutto precisare", puntualizza l'esponente della giunta Solinas, "che nonostante un'emergenza sanitaria ed economica mai vista prima abbiamo dato una decisa accelerazione alla spesa superando di molti punti percentuali l'obiettivo fissato. E a chi parla di lentezza nella programmazione dei fondi europei dico solo che ritardi non ce ne sono, visto che a causa della pandemia l'inizio del prossimo periodo di programmazione è slittato di due anni, al 2022". (segue) (Com)