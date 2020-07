Coronavirus: De Luca, situazione non è drammatica ma comportamenti siano rigorosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando abbiamo deciso di aprire l’Italia, a inizio giugno, il governo nazionale ha fatto valutazione realistica riaprendo attività economiche e mobilità tra le Regioni e con i Paesi esteri. Questa scelta è stata fatta per ragioni economiche e sociali. E anche per ragioni psicologiche: diventava complicato protrarre ancora vincoli e chiusure". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha aggiunto: "Si sapeva che riaprendo tutto ci sarebbe stato un incremento di contagi. Tutti abbiamo detto che si apriva Fase due che era fase di convivenza col problema. Oggi la situazione del Paese non è drammatica ma l’incremento di contagio era prevedibile. Conviviamo in tranquillità se cittadini responsabili e comportamenti rigorosi se no ci facciamo male e non arriviamo a settembre". (Ren)