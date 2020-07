Campania: De Luca, abbiamo piano Rsu, qualcuno raccontava di voler costruire termovalorizzatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fino a qualche tempo fa si potevano portare i rifiuti in Marocco, Portogallo, Romania. Ora tutti hanno chiusi le frontiere. Ma noi andiamo avanti. Per la prima volta abbiamo un piano per rifiuti solidi urbani che non prevede nuovi termovalorizzatori. Qualcuno venuto da altre parti d’Italia a raccontarci che ne voleva fare cinque. Non ha ancora detto dove e con quali soldi vuole farli. Ci sono tutte le condizioni per eliminare sanzioni europee a carico dell’Italia". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)