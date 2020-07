Campania: De Luca, in diciotto mesi ripuliremo territorio da 4,5 tonnellate di ecoballe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Procedono i lavori per Stir Caivano su impianto che cancellerà ecoballe. Abbiamo avuto in tre anni il mercato mondiale che è stato sconvolto, un anno di ritardo ma nonostante tutto ma a oggi già rimosse 800mila tonnellate. Con questo impianto, 1,2 milioni saranno combustibili secondari da mandare a cementifici e centrali elettriche. Poi tritovagliatura e separazione materiale riciclabile. Abbiamo un anno e mezzo di tempo ma alla fine avremo ripulito Campania da 4,5 milioni di tonnellate". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)