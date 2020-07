Abruzzo: presentato il servizio "Informagiovani" del comune dell'Aquila, lo gestirà la Casa del volontariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere e stimolare la realizzazione di attività per i giovani del territorio, offrendo loro un ausilio in vari campi e rendendoli gli stessi portatori di esigenze, bisogni e progetti.Questi i "punti cardinali" del servizio "Informagiovani", che riprende la sua attività grazie alla convenzione firmata oggi tra il comune dell'Aquila e la Casa del volontariato provinciale. Quest'ultima gestirà il servizio stesso per conto e con il supporto dell'ente. Alla presentazione che ha preceduto la firma dell'atto sono intervenuti il vicesindaco Raffaele Daniele, l'assessore alle Politiche giovanili, Maria Luisa Ianni, e la coordinatrice della Casa del volontariato, Concetta Trecco. Erano presenti anche il vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere comunale, Roberto Santangelo. Il progetto è il risultato di una stretta collaborazione tra i due enti, che hanno scelto di convogliare i propri sforzi nell'interesse dei tanti ragazzi e ragazze del territorio, puntando sulla promozione della cultura dell'informazione e presentandosi come soggetti specializzati nella diffusione di notizie inerenti le opportunità per i giovani a livello nazionale e internazionale. "Siamo davvero orgogliosi di poter offrire ai tanti giovani che vivono all'Aquila un servizio importante e dedicato specificatamente a loro - ha osservato il vicesindaco Raffaele Daniele -. Grazie all'operato dell'assessore alle Politiche giovanili viene creato un vero e proprio sistema, una rete di notizie e soprattutto di opportunità che ragazze e ragazzi del territorio potranno sfruttare a loro vantaggio". (segue) (Gru)