Piemonte: Chiorino-Tronzano, grandi responsabilità del Mise nel fallimento Ventures

- "La Regione ha già contattato il curatore fallimentare per confrontarsi e accelerare il più possibile una richiesta di cassa integrazione per cessazione, al fine di tutelare i lavoratori della Ventures, e si impegnerà con tutti i mezzi a disposizione per favorirne la ricollocazione. Ma non possiamo non denunciare il fatto che, se siamo arrivati a questo punto, gran parte della responsabilità è da attribuire al ministero per lo Sviluppo Economico. Che non solo, per mesi, non si è degnato nemmeno di rispondere alle nostre lettere ufficiali - in cui segnalavamo il progressivo degenerare della vicenda Ventures e la necessità di intervenire immediatamente - ma che in un anno non è stato in grado di mettere intorno a un tavolo tutti i soggetti coinvolti in questa triste vicenda, da Ventures, agli Enti locali, da Whirlpool a Invitalia, insieme a un soggetto designato per la reindustrializzazione - per indurli a individuare una soluzione per salvare il posto di lavoro a più di 400 persone". A dirlo sono gli assessori regionali al Lavoro, Elena Chiorino, e alle Attività Produttive, Andrea Tronzano, all’indomani della notizia del fallimento della Ventures. "Oltre a esprimere la nostra personale vicinanza ai lavoratori - proseguono i due esponenti della giunta Cirio - chiediamo ora con forza al ministro Stefano Patuanelli di metterci finalmente la faccia e non sottrarsi alle proprie responsabilità, accettando di incontrare le parti sociali che oggi sono giustamente preoccupate per il futuro dei lavoratori che rischiano davvero di restare senza ammortizzatori sociali e di finire sul lastrico". (segue) (Rpi)