Coronavirus: De Luca, media si appassionano a pettegolezzi e fraintendono frasi ma ignorano piano sociale da 1 mld

- "La Regione Campania si sta muovendo da mesi su doppio piano, cosa quasi unica in Italia: la stessa attenzione al problema sanitario e a quello socioeconomico. Siamo una Regione che registrata un 50 percento di disoccupazione giovanile: abbiamo compito aggiuntivo. Dobbiamo mettere in campo politiche di sicurezza e di tutela del lavoro. Questo capitolo è ignorato da media che si appassionano perché ascoltano mezza frase estrapolata dal contesto a cui attribuiscono significati totalmente inventati. Ma se parliamo di un piano da 1 mld di euro, queste sono cose che non appassionano: meglio il pettegolezzo, la chiacchiera, la speculazione, le cose serie non fanno notizia". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)