- A3 Napoli-Salerno: prevista chiusura notturna dell'uscita di Portici Ercolano verso Napoli. Autostrade Meridionali ha fatto sapere che dalle 22 di venerdì 24 alle 2 di sabato 25 luglio, sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Portici, in direzione Napoli, per ripristino danni a seguito di un incidente. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita di Ercolano-Via Cupa Monti.(Ren)