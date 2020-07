Expo 2020: Uniparthenope sigla intesa con Commissariato generale per la partecipazione dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rettore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Alberto Carotenuto, e il commissario generale per la partecipazione dell’Italia a Expo Dubai, Paolo Glisenti, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per collaborare alla realizzazione di iniziative e progetti sui temi del mare e dei suoi aspetti tecnici ed economici, dell’aerospazio, del telerilevamento e dell’osservazione della terra, delle energie rinnovabili, e sull’applicazione di nuove tecnologie finalizzate alla definizione di modelli di sviluppo sostenibile a tutela delle risorse naturali. Le iniziative mireranno a favorire gemellaggi e scambi di know-how nei Paesi del Mediterraneo, collegando l’Europa al nord Africa e ai Paesi del Medio Oriente, anche mediante l’utilizzo di borse di studio, stage ed altri sistemi di supporto, nell’ambito di un contesto culturale eterogeneo e in forte espansione. L’Università e il Commissariato lavoreranno congiuntamente al fine di coinvolgere non solo la comunità accademica, ma anche le principali realtà imprenditoriali italiane e internazionali associate ai programmi formativi di ricerca e di sviluppo. In merito il commissario Glisenti ha dichiarato: “La collaborazione con l’Università Parthenope ci offre l’opportunità di presentare le migliori competenze multidisciplinari che l’Italia forma e inserisce nelle filiere scientifiche e tecnologiche che operano per l’osservazione della Terra e dello Spazio. Con questo accordo, al nostro Padiglione si presenterà quell’Italia Mediterranea che lega le frontiere dell’innovazione ad un antico sistema di relazioni internazionali, oggi ancor più determinanti nel perseguire i modelli di sostenibilità”. (segue) (Ren)