Expo 2020: Uniparthenope sigla intesa con Commissariato generale per la partecipazione dell’Italia (2)

- Soddisfatto il rettore Carotenuto, per il quale “con la sottoscrizione del protocollo l’Università Parthenope entra a far parte dei protagonisti dei processi di realizzazione e diffusione delle iniziative previste dall’Italia per Expo 2020 Dubai. Il nostro Ateneo saprà dare un significativo contributo, individuando progetti di innovazione tecnologica e sostenibilità, anche coinvolgendo personalità del mondo accademico e della ricerca. L’Expo è una vetrina di grande rilievo nel panorama internazionale, l’Università Parthenope non poteva mancare a questo appuntamento, poiché uno degli obiettivi prioritari del nostro Ateneo è da sempre quello di favorire lo scambio formativo e tecnologico tra differenti popoli e culture”. Il Protocollo ha validità sino alla conclusione di Expo 2020 Dubai il 31 marzo 2022. (Ren)