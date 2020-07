Coronavirus: De Luca, aumento contagi previsto e sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'apertura delle attività economiche e la mobilità fra le regioni e i paesi esteri, scelta fatta in ragione di esigenze economiche e sociali, oltre che psicologiche. Era noto che riaprendo ci sarebbe stato aumento contagi". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella diretta di aggiornamento sull'andamento del coronavirus. "La nuova fase - ha spiegato il governatore - è di convivenza col virus e l'aumento del contagio era previsto. Tuttavia la nuova fase può continuare solo con la responsabilità dei cittadini, altrimenti non arriveremo neanche a settembre. Il sistema dei controlli non è un modello di efficienza in generale, l'unica arma di protezione restano quindi i comportamenti dei cittadini". (Ren)