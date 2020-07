Coronavirus: Molteni (Lega), Campania prima per contagi al sud e De Luca insulta i morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre De Luca insulta e infama i morti e il Pd campano non trova neppure la dignità di dissociarsi da affermazioni aberranti, la Campania di De Luca è ultima nei tamponi e prima tra le regioni del sud per crescita contagi". Così il segretario regionale della Lega in Campania, Nicola Molteni. "I campani meritano un governatore serio - ha proseguito Molteni - credibile, attento ai problemi dei cittadini e capace di organizzare politiche concrete su lavoro, sicurezza, sanità e ambiente".(Ren)