Coronavirus: De Luca, clima di rilassamento coinvolge anche forze dell'ordine

- "Se in un negozio si trova un dipendente o un cliente senza mascherina, quel negozio va chiuso subito. Ciò vuol dire che polizie municipali e forze dell’ordine devono anche sintonizzarsi su clima adeguato a problema. Rilassamento generale che riguarda anche loro che dovrebbero essere primi a intervenire in operazioni di controllo". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)