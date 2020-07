Campania: De Luca, anticipo saldi è stata decisione mia, il resto sono chiacchiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anticipiamo saldi: giusto per chiarezza, questa decisione è stata presa e voluta da Regione Campania al di là di chiacchiere e demagogia. Viene presa su base orientamento di conferenza Regione che aveva deciso a maggio di aprirli ad agosto. Io ho chiesto di rendere autonoma ogni Regione per crisi. Hanno accettato la mia proposta e mezz’ora dopo ho deciso l’apertura dei saldi. Tutto il resto sono chiacchiere". Lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)